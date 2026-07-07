Al Campus Bio-Medico il ‘Sigillo d’Oro’ per le cure, è la quinta volta

Bel risultato sul fronte della qualità delle cure per la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma. Il Campus ha ottenuto – per la quinta volta consecutiva – l’accreditamento da parte della Joint Commission International (JCI, l’organismo che certifica la qualità e della sicurezza delle cure).

Sembra una notizia tecnica, ma in realtà riguarda da vicino l’assistenza e le cure assicurate ai cittadini. Il Sigillo d’Oro in qualità di Academic Medical Center Hospital è arrivato al termine di una settimana di verifiche svolte direttamente nei reparti, nelle sale operatorie e negli uffici del Policlinico e sarà valido per i prossimi tre anni, fino al 2029.

‘L’ispezione’ al Campus Bio-Medico

Tra il 22 e il 26 giugno tre valutatori dell’ente di accreditamento internazionale hanno analizzato tutti i percorsi assistenziali e le procedure cliniche, anche attraverso un confronto diretto con il personale sanitario, tecnico e amministrativo del Policlinico, verificando l’applicazione concreta degli standard richiesti.

“Questo traguardo”, ha commentato il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio‑Medico Carlo Tosti, “rappresenta un riconoscimento importante del nostro modo di intendere la medicina e del lavoro svolto quotidianamente da tutta la nostra comunità. Il rinnovo dell’accreditamento JCI testimonia il valore di un modello sanitario che unisce assistenza, ricerca e formazione. In questo cammino continua a guidarci l’eredità del beato Álvaro del Portillo, che oltre trent’anni fa ha ispirato la nascita a Roma del nostro Policlinico Universitario”.

“Il rinnovo dell’accreditamento da parte della Joint Commission International è il risultato della professionalità, della disponibilità e del grande impegno delle colleghe e dei colleghi che lavorano nel nostro Policlinico”, ha affermato l’amministratore delegato e direttore generale Paolo Sormani. JCI valuta in modo rigoroso il modo in cui vengono garantite la qualità dell’assistenza e la sicurezza delle cure, verificando direttamente sul campo il rispetto di circa 300 standard per un totale di 1.075 elementi misurabili. “Un esito che ci rende orgogliosi – ha aggiunto Sormani – e che rafforza la nostra responsabilità nei confronti dei cittadini e del territorio”.

Come ha ricordato il direttore clinico del Policlinico, Rossana Alloni, “aver ottenuto per la quinta volta questo accreditamento significa poter garantire percorsi sempre più sicuri, tracciabili e basati sulle migliori evidenze scientifiche”.

Si tratta di uno strumento “fondamentale per garantire che i processi sanitari siano costantemente orientati alla sicurezza e alla qualità”, ha concluso il direttore sanitario del Policlinico Campus Bio-Medico Antonella Venditti.