Sauna sotto il microscopio, quando il caldo fa bene alla salute

In questi giorni di caldo record, una notizia interessante arriva da uno studio finlandese: la sauna si rivela una preziosa alleata delle difese immunitarie. Questa pratica, molto amata nei Paesi del Nord Europa, rilascia globuli bianchi nel flusso sanguigno. E proprio i globuli bianchi circolanti svolgono un ruolo chiave nella difesa dell’organismo contro vari agenti patogeni e malattie. Lo rivela un piccolo studio che ha coinvolto 51 adulti in media di 50 anni, come si legge su ‘Temperature’.

Ebbene, una sessione di sauna di 30 minuti, con una breve pausa sotto una doccia fredda a metà, ha aumentato il numero dei globuli bianchi circolanti. I neutrofili e i linfociti, fondamentali per la difesa immunitaria, sono tornati ai livelli basali entro mezz’ora.

“Questo potrebbe indicare che la sauna mobilita ulteriori globuli bianchi dai tessuti, rilasciandoli poi nel flusso sanguigno, dove vengono successivamente ridistribuiti al termine della sessione. Questo tipo di rilascio periodico è benefico, poiché una volta uscidi dai loro ‘depositi’, i globuli bianchi sono in grado di pattugliare meglio l’organismo e rispondere agli agenti patogeni”, afferma Ilkka Heinonen dell’Università di Turku.

Sauna e globuli bianchi, un effetto simile a quello dell’attività fisica

Il rilascio di globuli bianchi nel flusso sanguigno, che avviene ad esempio durante l’esercizio fisico, permette all’organismo di potenziare la sorveglianza immunitaria, rafforzando così le sue difese contro i patogeni. Oltre ai globuli bianchi, i ricercatori hanno misurato anche i livelli di numerose citochine, che agiscono come mediatori delle difese immunitarie. In media, la sauna ha avuto scarso effetto sui livelli circolanti di citochine.

“È interessante notare, tuttavia, che i livelli di diverse citochine sono cambiati in relazione all’aumento della temperatura corporea durante la sauna. Non è stata osservata alcuna correlazione simile tra il numero di globuli bianchi e le variazioni della temperatura corporea”, afferma il professor Jari Laukkanen, che ha guidato lo studio presso l’Università della Finlandia Orientale.

Fare regolarmente la sauna è stato associato a diversi effetti benefici per la salute e i nuovi risultati potrebbero, in parte, contribuire a spiegarli. Ma gli stessi ricercatori invitano alla cautela: lo studio si è limitato a una singola seduta di sauna e ai suoi effetti immediati. Perciò non è possibile trarre conclusioni definitive sullo sviluppo di effetti a lungo termine.