Informazione sanitaria ai tempi dell’AI: a Napoli arriva l’Health Journalism Festival

L’intelligenza artificiale cambia il modo in cui le informazioni vengono prodotte, distribuite e consumate, ma la sfida centrale resta quella della fiducia. L’Health Journalism Forum e il Brand Journalism Festival 2026, i due appuntamenti promossi da Social Reporters, metteranno in dialogo giornalisti, istituzioni, imprese, professionisti della salute e ricercatori a Napoli e Milano.

Gli appuntamenti a Napoli e a Milano.

Si parte il 29 ottobre con l’Health Journalism Forum, ospitato a Napoli dall’Aorn Antonio Cardarelli di Napoli e dedicato al tema ‘La nuova ecologia dell’informazione sanitaria: fiducia, regole, tecnologia e nuove generazioni’. Il 10 novembre toccherà invece al Brand Journalism Festival, in programma a Milano presso Ibm Studios, con un focus sul rapporto tra media, aziende e istituzioni nella costruzione della fiducia in un contesto segnato dal sovraccarico informativo e dall’utilizzo crescente dell’intelligenza artificiale generativa.

“L’AI sta cambiando radicalmente il modo in cui produciamo, distribuiamo e consumiamo informazioni. In questo scenario la fiducia non può essere considerata una conseguenza, ma una scelta progettuale”, dichiara Ilario Vallifuoco, Ceo e founder di Social Reporters. “Health Journalism Forum e Brand Journalism Festival nascono per favorire il confronto tra chi ogni giorno contribuisce alla costruzione dell’informazione, della conoscenza e dell’opinione pubblica, creando occasioni di dialogo tra giornalismo, istituzioni, imprese e cittadini”.

L’edizione 2026 segnerà anche il debutto di Bjf Edu, progetto sviluppato in collaborazione con VIK School e rivolto alle scuole superiori italiane, con percorsi dedicati a informazione, comunicazione, intelligenza artificiale e cittadinanza digitale. L’obiettivo è rafforzare il pensiero critico delle nuove generazioni in un ambiente informativo sempre più complesso.

Health Journalism Forum

All’Health Journalism Forum saranno affrontati temi come le nuove regole europee sull’informazione sanitaria, il ruolo dell’AI nel giornalismo, la gestione dei dati e della privacy, l’autorevolezza delle fonti e il rapporto tra evidenze scientifiche e percezione dei cittadini. Tra i protagonisti annunciati figurano Walter Ricciardi, Nino Cartabellotta e Matteo Bassetti, insieme a esponenti del mondo della comunicazione e delle istituzioni. Una sessione speciale sarà dedicata ai 30 anni della Fondazione Gimbe.

Brand Journalism Forum

Il Brand Journalism Festival avrà come tema ‘L’Architettura della fiducia – Convergere. Costruire. Garantire’, con una riflessione sulle responsabilità di media, aziende e istituzioni nell’era dell’intelligenza artificiale. Tra i primi ospiti confermati Vittorio Emanuele Parsi, Francesco Cancellato, Giulio Gambino e Alice Mentana. Nel corso della giornata sarà presentata anche una nuova ricerca Ipsos Doxa sul rapporto tra informazione, fiducia e consenso nell’Italia pre-elettorale.

Dopo aver coinvolto nelle precedenti edizioni oltre 30 speaker e più di 600 professionisti, le due iniziative puntano a consolidarsi come momenti di confronto sulle trasformazioni dell’ecosistema informativo.