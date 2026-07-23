Riso richiamato per insetticidi oltre i limiti: le marche e i lotti interessati

Nuovi richiami alimentari per alcuni lotti di riso. Il ministero della Salute ha pubblicato due distinti avvisi che riguardano prodotti commercializzati con marchi diversi, entrambi ritirati dal mercato per la presenza di residui di insetticidi oltre i limiti consentiti dalla normativa.

Il primo richiamo interessa un lotto di riso Carnaroli a marchio Tenca Colombo & C. Il motivo del provvedimento è la presenza dell’insetticida tetrametrina in quantità superiori ai limiti di legge. Il prodotto è venduto in confezioni da 1 kg, appartiene al lotto 13022036 e riporta come termine minimo di conservazione (Tmc) il 31 marzo 2027. Il riso è stato prodotto dalla Riseria di Morano Snc nello stabilimento di Morano sul Po (Alessandria) per Tenca Colombo & C. Srl.

Il secondo richiamo riguarda invece un lotto di riso Roma integrale a marchio Riso Vignola. In questo caso, il richiamo è stato disposto per la presenza dell’insetticida clorpirifos oltre il limite consentito. Il prodotto è commercializzato in confezioni da 1 kg, con lotto 24102025 e Tmc 24 ottobre 2027.

In entrambi i casi, il ministero della Salute raccomanda ai consumatori che abbiano acquistato i prodotti appartenenti ai lotti interessati di non consumarli e di restituirli al punto vendita, dove potranno essere sostituiti o rimborsati secondo le modalità previste dall’esercente.