Massimo Ciccozzi e il secondo Microfono d’Oro

Non solo uno scienziato, ma una voce autorevole che trova il tempo per raccontare alla radio la sua città del cuore, la scienza e la passione giallorossa. Alla 16ª edizione del Microfono d’Oro, in Campidoglio, c’era anche l’epidemiologo Massimo Ciccozzi con Radio Roma Sound 90 FM, premiati in due categorie: “Redazione che racconta Roma” e “Intrattenimento domenicale”.

Un doppio riconoscimento che celebra il lavoro quotidiano di chi vive e racconta l’Urbe con passione, professionalità e spirito di servizio assegnato a una squadra che ogni settimana accompagna gli ascoltatori con entusiasmo e qualità: Romina Caprera, Alessio Briguglio, Lorenzo Villanetti, Alessio Di Francesco, Stefano Faina, Silvio Napolitano, Massimo Ciccozzi, Manuelpietro Leggeri, Elisa Di Iorio, Gabriele Ziantoni, Valerio Verrecchia, Matteo Minicucci, Roberto Galliani, Fabrizio Campagna, Alessandro Cerreoni, Angela D’Onofrio, Emanuela Angelo, Matteo Sica e Luca Rossi.

Chi conosce l’epidemiologo del Campus Bio-Medico, fra i fondatori del progetto Gabie, sa quanto il racconto della scienza lo appassioni, e il linguaggio universale della radio, con Radio Roma Sound 90 FM, lo aiuta ad esaltare la capacità di rendere semplice, e interessante, temi complessi.