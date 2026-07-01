Home > Salute > Alcolici d’estate tra caldo e sesso, perché i drink sono falsi amici

Le occasioni per un aperitivo o un brindisi a suon di bollicine si moltiplicano in estate. Ma è proprio vero che in questa stagione l’alcol si può bere tranquillamente e aiuta a ‘svoltare una serata’? “Non esiste una stagione migliore per bere alcolici: chi tiene alla propria salute dovrebbe semplicemente evitarli, in ogni periodo dell’anno”, dicono i dottori anti-bufale di Dottori anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). E ora vediamo perché.

Quello sugli alcolici è “un falso mito da sfatare per tutte le stagioni: l’alcol non scalda né rinfresca davvero. Provoca una vasodilatazione cutanea che dà solo una momentanea sensazione di calore, mentre in realtà accelera la dispersione di calore corporeo, sottraendo sangue agli organi vitali invece di proteggerli”, spiegano i dottori anti-bufale.

Alcolici tra diuresi, sesso ed energia

Con il caldo c’è poi un altro rischio da non sottovalutare: l’alcol inibisce alcuni dei sistemi che regolano la diuresi, facendola aumentare. “Questo significa più liquidi persi, non recuperati: un effetto che può accelerare la disidratazione, proprio quando l’organismo ne avrebbe già bisogno per il caldo”, ricordano i dottori anti-bufale.

Alcolici falsi amici anche di chi cerca la carica per una serata con gli amici: l’alcol è un sedativo, quindi può solo ridurre la sensazione di stanchezza, non rendere più energici. E non è nemmeno un afrodisiaco: già dopo una singola dose si registra una riduzione del testosterone e questo incide sull’erezione.

Insomma, la verità è che il consumo di alcol è un fattore causale in oltre 200 condizioni di malattia secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, tra disturbi mentali, tumori, malattie cardiovascolari e incidenti. E l’estate non fa eccezione.