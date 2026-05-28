Prevenzione e ricerca sul tumore al polmone, il Flower Charity Dinner

Una serata dedicata alla prevenzione e alla ricerca sul tumore al polmone nella Capitale. Presso il Circolo Canottieri Aniene si è tenuto il Flower Charity Dinner, un evento promosso dalla Fondazione ‘Un Respiro per la Vita ETS’, che da 15 anni sostiene programmi di diagnosi precoce, sensibilizzazione e cura.

Protagonisti dell’incontro il professor Pierfilippo Crucitti, Direttore della Uoc di Chirurgia Toracica della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e presidente della Fondazione Un Respiro per la Vita, Andrea Rossi, Ad e direttore generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, il Rettore Rocco Papalia e Bruno Vincenzi, preside della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria.

Nel corso della serata è stata ribadita l’importanza della prevenzione primaria, attraverso campagne di sensibilizzazione contro il fumo rivolte soprattutto ai giovani, e della prevenzione secondaria mediante programmi gratuiti di diagnosi precoce.

La Fondazione ha inoltre presentato i risultati raggiunti in questi anni: oltre 7.800 screening gratuiti effettuati, 156 vite salvate e migliaia di noduli monitorati, insieme a importanti attività di ricerca e innovazione clinica.