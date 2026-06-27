Mondiali 2026, festa a Gaza per l'Egitto: gli sfollati celebrano la storica qualificazione

Tra le tende del campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza, decine di palestinesi si sono riuniti per assistere alla sfida tra Egitto e Iran ai Mondiali. Donne, uomini e bambini hanno tifato sventolando bandiere egiziane e intonando cori. Il pareggio per 1-1 ha regalato all’Egitto la prima qualificazione della sua storia alla fase a eliminazione diretta del torneo. Per molti sfollati, sostenere la nazionale egiziana è stato anche un gesto di riconoscenza verso un Paese ritenuto vicino alla popolazione di Gaza.