Alberto Mantovani, il Premio Scuola Pitagorica e la novità in Humanitas

Nuovo prestigioso riconoscimento per uno scienziato che il mondo ci invidia. Alberto Mantovani ha ricevuto il Premio Scuola Pitagorica / La Milanesiana per le Scienze. Un riconoscimento ottenuto per aver “messo al servizio dell’umanità la sua intelligenza e la sua passione, aprendo nuove strade alla ricerca e alla cura”.

“È l’italiano con l’impatto più alto nella letteratura medico-scientifica internazionale: a lui si deve la cosiddetta immuno-revolution, la rivoluzione che ha illuminato i legami tra sistema immunitario, infiammazione e cancro”. Queste le motivazioni del riconoscimento attribuito al presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca Alberto Mantovani, e consegnato da Elisabetta Sgarbi.

Il premio “va anche al divulgatore e al saggista, per la capacità di spiegare con chiarezza e senso di responsabilità la medicina e i suoi rapporti meravigliosi con la letteratura e con l’arte”, proseguono le motivazioni. La premiazione si è svolta durante l’appuntamento della rassegna La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi al Teatro Apollo di Crotone in collaborazione con Praia Art Resort e A2A.

Quest’anno La Milanesiana inaugura la collaborazione con Humanitas, estendendo la presenza e il significato nel tessuto civile e culturale del Paese, portando il confronto culturale in spazi in cui la parola e l’ascolto possono assumere un valore ancora più necessario.

Tra medicina e filosofia, la collaborazione con Humanitas

Gli appuntamenti si terranno il 20, 22 e 24 giugno con il ciclo di incontri “Il desiderio e la cura”, un titolo che richiama il dialogo tra medicina e filosofia, mettendo in relazione l’esperienza della cura con le domande etiche e umanistiche che la accompagnano. Saranno introdotti da Elisabetta Sgarbi.

Gli appuntamenti

Il 20 giugno all’Humanitas San Pio X di Milano, si terrà l’appuntamento “Il desiderio e la cura / 1 – La maternità nell’arte”. L’evento si apre con il prologo poetico della scrittrice e poetessa Lucrezia Lerro. Seguono la lettura “La maternità nell’arte” della giornalista, scrittrice e autrice Vania Colasanti e l’intervento musicale del musicista, compositore e divulgatore scientifico musicale Renato Caruso. L’appuntamento comincia alle ore 11.00. In collaborazione con Humanitas San Pio X.

Il 22 giugno all’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, l’appuntamento intitolato “Il desiderio e la cura / 2 – La legge del desiderio” vedrà Alessandro Bergonzoni protagonista di un incontro con i giovani del progetto AYA “Adolescents & Young Adults”: pazienti onco-ematologici di età compresa tra i 16 e i 39 anni. L’evento inizia alle ore 12.00. In collaborazione con IRCCS Istituto Clinico Humanitas.

L’incontro del 24 giugno “Il desiderio e la cura / 3 – Ferita e Luce” si terrà presso il Day Hospital Oncologico dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Vedrà protagoniste l’attrice Veronica Pivetti e la sceneggiatrice Giovanna Gra, in un dialogo che esplora il confine tra dolore, consapevolezza e racconto di sé. L’appuntamento comincia alle ore 12.00.