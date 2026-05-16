Integratori golosi per sonno ed energia, i cioccolatini ‘speciali’ frutto della ricerca italiana

Non solo caramelle gommose, capsule, bibite o polverine. Questa volta melatonina, ma anche quercetina e vitamina C incontrano un cioccolato speciale, per dar vita a integratori soprendentemente golosi. Obiettivo, regalare notti riposanti o una carica di energia, contrastando lo stress e l’invecchiamento. L’idea è venuta a due imprenditori esperti nel settore delle scienze della vita, Federico Appetiti e Francesco Mazza, fondatori di Maf Sport Activity.

“Il mondo degli integratori alimentari e sportivi è in esplosione, ma noi volevamo qualcosa di diverso, che fosse frutto della ricerca e si abbinasse a un cioccolatino a basso contenuto calorico. Abbiamo così sviluppato due nuovi prodotti, usando un cioccolato brevettato”, spiega Mazza a LaPresse.

La sfida

D’altra parte il mercato pullula di integratori alimentari per sport e benessere. “La sfida era quella di trovare una soluzione innovativa nella formulazione, che fosse più appetibile ed efficace. Così abbiamo conosciuto un’azienda che produce un cioccolato brevettato ricco di polifenoli e a contenuto calorico ridotto rispetto a quello normale”, racconta Appetiti. La soluzione? Trasformare il benessere in un momento di piacere.

“Si tratta di cioccolato fondente dell’Ecuador prodotto da un’azienda di Perugia: all’interno contiene diverse sostanze, con formulazioni studiate per favorire il riposo notturno e per dare energia di giorno. Le due formule – assicura ancora Appetiti – sono registrate al ministero della Salute. A differenza di altri integratori sul mercato, volevamo un prodotto con una forte ricerca alle spalle, a sostegno delle affermazioni che facciamo”.

Cioccolatini da giorno e da notte

Il primo cioccolatino speciale, realizzato e studiato in collaborazione con il professor Francesco Felici, contiene quercetina e vitamina C, “per un effetto antiossidante e anti-aging e per favorire il recupero psicofisico. Per una volta l’integratore diventa una coccola che fa bene. L’altro prodotto è a base di melatonina e melissa: in pratica è un cioccolatino della buona notte”, continua Appetiti.

Le tavolette sono già presenti in alcune Spa, fra cui De Montel a Milano e Terme di Saturnia, oltre che online. “Il nostro cammino è in evoluzione. Vogliamo andare avanti senza fretta ma in modo mirato, perché siamo convinti che questo prodotto abbia le carte in regola per rispondere alle esigenze delle persone in modo scientificamente corretto e basato sulla ricerca, oltre che su una corposa bibliografia”, concludono Appetiti e Mazza.