Diario delle emozioni su smartphone, ecco come funziona e cosa si può fare

Sui dispositivi Apple nell’App Salute è possibile registrare i propri stati d’animo e le emozioni

Caro diario... chissà in quanti, nell’era dell’AI, non hanno perso l’abitudine di descrivere su carta emozioni e momenti della propria giornata. Eppure gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto e ansia segnano la nostra vita: emozioni diverse che a volte si susseguono, portandoci sulle montagne russe. Per capire davvero come ci sentiamo e se questo, in qualche modo, sta impattando sul nostro umore e sul benessere mentale, ora c’è una soluzione tech: il ‘diario delle emozioni’ sullo smartphone.

Non tutti sanno che, sui dispositivi Apple, nell’App Salute è possibile registrare i propri stati d’animo e le emozioni (con la funzione ‘Stato d’animo’), scoprendo in che modo stile di vita, esercizio fisico, ma anche relazioni, sonno, tempo trascorso alla luce del giorno e minuti dedicati alla mindfulness possono influire sul benessere personale.

Emozioni e umore

Come ci hanno spiegato in un approfondimento sul tema, emozioni e umore spesso vengono usati come sinonimi, ma non lo sono. L’emozione è una reazione momentanea ad un’esperienza specifica, mentre l’umore è qualcosa di più durevole e può essere legato a esperienze diverse.

Il fatto è che le emozioni non si limitano a ‘colorare’ la nostra giornata, ma ci spingono anche ad agire in un determinato modo e hanno effetti specifici sulla nostra salute: pensiamo al cuore che batte a mille quando ci spaventiamo per qualcosa, ai rovelli che non ci fanno dormire o ai sudori freddi in caso di un attacco d’ansia. Ecco perché è importante comprendere cosa ci porta ad avere una specifica risposta emotiva. Oggi possiamo farlo con la tecnologia che portiamo sempre in tasca.

Perché e come compilare il diario delle emozioni

Annotare emozioni e umore può aiutarci a riconoscere i fattori che incidono di più sul nostro stato d’animo. Le analisi e i grafici disponibili sulla App consentono poi di identificare trend e modelli che si ripetono, aiutandoci a mettere in luce eventuali problemi.

Prestare attenzione a emozioni e umore è, insomma, il primo passo per imparare a gestire le fluttuazioni dell’umore e capire se e quando queste impattano su lavoro, attività quotidiane o qualità della vita.

Ma come tenere questo diario? Il dispositivo permette di definire il momento che stiamo vivendo in un range che va da molto spiacevole a molto piacevole, caratterizzandolo con sfumature di colori diversi e suggerendo una serie di parole che ci aiutano a capire cosa stiamo provando. Dopodiché si seleziona e si ‘registra’ ciò che secondo noi sta avendo più impatto: dal lavoro all’amicizia passando per la vita sociale, l’attività fisica o la relazione con il partner.

È possibile anche attivare dei promemoria per ricordarci di compilare il diario delle emozioni. Alla fine saranno disponibili dei grafici per valutare l’andamento di umore ed emozioni in un certo periodo, comprendendo quali fattori incidono di più sul nostro benessere emotivo.

Allenamento al benessere

Non è tutto. Se ormai da tempo lo smartphone tiene conto dell’attività fisica, dei passi totalizzati ogni giorno e anche dei piani di scale, può aiutarci anche a fare una pausa. Trovare il tempo da dedicare alla mindfulness è importante per il benessere generale. Ecco allora che è possibile personalizzare l’impostazione Full Immersion Mindfulness sull’iPhone per ridurre al minimo le distrazioni, disattivando il ‘bombardamento’ di notifiche, limitando l’accesso alle app e impostando schermate di avvio e di blocco personalizzate.

Il questionario sulla salute mentale

E c’è di più. Sull’App è disponibile un questionario che indaga sul benessere mentale, aiutandoci a intercettare eventuali rischi e suggerendo quando è opportuno consultare il medico.

Inoltre è possibile condividere i dati sanitari archiviati nell’App Salute (come gli avvisi e i trend) con amici o familiari dalla scheda “Condivisione”. Si ha sempre il pieno controllo sui dati e sulle persone con cui li si condivide, assicurano gli esperti. È infine possibile esportare tutti i dati relativi alla salute e all’attività fisica da Salute in formato XML, per sottoporli al proprio specialista di riferimento.