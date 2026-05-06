Trent’anni di Fair Play Menarini, è partito il conto alla rovescia

Il Premio Fair Play Menarini festeggia tre decenni e oltre 400 leggende dello sport, luminose dentro e fuori dal campo

Un percorso a tappe per mettere in luce i nuovi campioni sportivi di correttezza, rispetto e solidarietà, in gara e nella vita. Il Premio Internazionale Fair Play Menarini festeggia 30 anni: tre decenni e oltre 400 leggende dello sport luminose dentro e fuori dal campo.

Integrità morale e talento agonistico: servono entrambi per entrare nella rosa degli Ambasciatori del Fair Play Menarini, che conta fuoriclasse del calibro di Zico, Tommie Smith, Casey Stoner, Federica Pellegrini, Ian Thorpe, Fabio Cannavaro, Federica Brignone e Marco Belinelli. Icone in grado di ispirare le nuove generazioni, diffondendo i valori più nobili della competizione.

Gli appuntamenti verso il Premio Fair Play

La stagione del Premio sarà inaugurata a Roma il 4 giugno: il Salone d’Onore del Coni ospiterà la conferenza stampa di presentazione. In quest’occasione saranno svelati i nomi degli sportivi che entreranno a far parte del gruppo dei vincitori del Fair Play Menarini alla presenza di Luciano Buonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Lo stesso giorno verrà consegnato anche il Premio Fair Play Menarini “Giovani” a talenti emergenti che hanno già dimostrato profondo rispetto per l’etica sportiva.

Il percorso del Premio si sposta poi su Firenze. Lunedì 15 giugno, verrà assegnato il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, istituito in collaborazione con il Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza e con il Coni Toscana, a studenti-atleti che eccellono sia sui libri di scuola che nella propria disciplina sportiva.

Mercoledì 1 luglio invece il Piazzale Michelangelo accoglierà i premiati per la tradizionale cena di gala, seguita dalla cerimonia di premiazione, in programma per giovedì 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

“Con l’avvicinarsi della trentesima edizione siamo ancora più motivati a diffondere il messaggio del Premio”, dichiarano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini. “Basta scorrere l’Albo d’Oro del Fair Play Menarini per ricordarci, ogni giorno, di quale splendido viaggio siamo parte. Un cammino che racconta e valorizza il volto più autentico dello sport, come scuola di vita e di valori”, concludono.