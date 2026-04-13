Traumi da monopattino, è boom a Roma. In 70% casi giovani, picco il venerdì

Il nuovo studio degli Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri e i traumi da monopattino.

Foglie, buche, sanpietrini e telefonino complicano la vita ai fan del monopattino elettrico. Un mezzo di traporto green che fa parte ormai del paesaggio urbano, ma il cui impiego ha un costo in termini di salute. E a pagarlo sono, per lo più, giovani maschi tra i 15 e i 35 anni. A ‘certificarlo’ è un nuovo studio condotto a Roma dagli Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d’Italia (Otodi), che fa emergere numeri preoccupanti.

Pubblicato sul ‘Journal of Orthopaedic Reports’, il lavoro analizza per la prima volta in modo sistematico gli infortuni legati all’uso del monopattino elettrico nel centro storico della capitale. E lo fa dalla prima autorizzazione di questi mezzi nel 2018 fino a tutto il 2024 (escludendo l’anno del Giubileo per evitare alterazione dei dati quotidiani).

Lo studio e il monito degli ortopedici: fratture e casco poco usato

Lo studio, firmato tra gli altri da Andrea Fidanza, presidente degli ortopedici under 40 (Otodi Young) e Marco Mugnaini, presidente nazionale degli Ortopedici ospedalieri (Otodi), ha preso in esame gli accessi in pronto soccorso legati a traumi da monopattino elettrico in due importanti Trauma center di Roma centro.

“L’utilizzo dei monopattini elettrici è associato a traumi significativi, soprattutto tra i giovani adulti”, sottolineano gli autori. “Preoccupa il basso uso del casco e l’elevato numero di fratture che richiedono interventi chirurgici, con un impatto rilevante sui pronto soccorso, sui reparti di ortopedia e sui costi per il Servizio Sanitario Nazionale”. Ma vediamo meglio lo studio.

L’identikit dei traumi in monopattino

Ebbene, sono stati 441 pazienti con traumi da monopattino nei due trauma center di Roma dal 2018 al 2024 che hanno necessitato (almeno) di una visita specialistica. L’età media è di 29,9 anni, per il 71% si tratta di maschi e nel 70% hanno tra i 15 e i 35 anni.

La tipologia degli infortuni

Il 78% degli incidenti sul monopattino è dovuto a cadute spesso per pavimentazione irregolare (sanpietrini, marciapiedi sconnessi), superfici scivolose (pioggia, fogliame), ma anche distrazione (uso del cellulare, app di navigazione). Il 22% è dovuto a collisioni, per lo più contro ostacoli fissi (pali, cestini, arredo urbano). Dà da pensare che solo 36 persone su 441 indossassero il casco. Nessuno aveva protezioni aggiuntive (polsiere, gomitiere, etc.).

Il pericolo si concentra il venerdì

Se gli incidenti avvengono tutta la settimana, il picco secondo gli esperti Otodi si registra il venerdì. Il 63% degli infortuni avviene nei mesi caldi (giugno–settembre, probabilmente con il maggior uso di questo mezzo di trasporto) e settembre è il periodo in cui si concentrano più casi: 87 incidenti in 6 anni.

I traumi da monopattino, fratture e lussazioni

Attenzione: gli infortuni non sono banali e spesso richiedono cure specialistiche. Parliamo di lesioni alla testa e al volto (24%), con traumi cranio-facciali, maxillo-facciali, dentali o neurochirurgici; lesioni ortopediche (79%) a braccia o gambe, tra cui fratture e lussazioni (170 fratture e 16 lussazioni).

Polso, testa del radio, clavicola, omero prossimale, ma anche caviglia, piatto tibiale, rotula, tibia sono le aree più spesso danneggiate. Circa 1 frattura su 4 ha richiesto un’operazione (il 27% delle fratture dell’arto superiore e il 25% di quelle dell’arto inferiore).

Strade pericolose (non solo per i fan del monopattino)

Il lavoro si inserisce in un quadro nazionale in forte crescita di incidenti: i dati Aci–Istat riportano, per l’Italia, migliaia di incidenti l’anno con decine di morti, in aumento costante rispetto agli anni precedenti. Per rispondere a questa emergenza, il nuovo Codice della Strada ha predisposto diverse novità per l’utilizzo del monopattino elettrico, sia in sharing che privati, tra cui il casco obbligatorio, l’obbligo di assicurazione RC e di targa, ma anche il divieto di guida sul marciapiede o contromano.

Alcune città sono andate oltre, come Firenze che ha deciso di interrompere il servizio di monopattini in sharing seguendo l’esempio di Parigi e Madrid, a causa dei problemi di sicurezza e di parcheggio selvaggio.

Le priorità sul fronte della sicurezza

Considerato quello che si vede in giro, c’è ancora molto da fare. In tema di sicurezza, gli autori dello studio sottolineano alcune priorità: miglior manutenzione del manto stradale, soprattutto nei centri storici; eventuali corsie dedicate o percorsi più sicuri per monopattini e bici; campagne di sensibilizzazione sull’uso del casco e delle protezioni; educazione stradale nelle scuole e tramite i servizi di sharing; controlli più efficaci su velocità, uso corretto dei mezzi e rispetto delle regole.

“Ridurre gli incidenti significa agire insieme su tre fronti: norme chiare e applicate, infrastrutture sicure e responsabilità individuale di chi guida. I monopattini elettrici possono essere una risorsa per la mobilità sostenibile, ma non a scapito della sicurezza di utenti e pedoni”, concludono gli ortopedici autori dello studio.