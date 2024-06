La vettura guidata da un 22enne: da chiarire la dinamica

Una ragazza italiana di 24 anni, alla guida di un monopattino, è morta lunedì sera in via di Tor Bella Monaca, a Roma, dopo un incidente che ha coinvolto anche un’auto, una Opel Astra, guidata da un ragazzo di 22 anni. Le pattuglie del VI gruppo Torri della polizia locale della Capitale sono intervenute intorno alle 19.30, all’altezza del civico 469, per i rilievi. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

