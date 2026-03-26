Aspettativa di vita, Casasco: “I medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionale”

Gli specialisti in Medicina dello Sport rivendicano un ruolo all’interno del dibattito istituzionale che stabilisce i parametri che regolano il sistema sociale. Lo ha detto il Presidente Maurizio Casasco aprendo a Roma i lavori del 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana. “Età biologica, età anagrafica non è solo il titolo del congresso, che ha chiamato la presenza di 3.200 medici. Si tratta della modalità attraverso la quale valutare la capacità funzionale, oltre ai parametri clinici, per stabilire quella che è l’età biologica delle persone. Oggi, con l’invecchiamento della vita a tre ore al giorno, dobbiamo pensare a stabilire tutti i parametri del sistema sociale, dalle pensioni ai mutui, proprio attraverso questo parametro. È per questo che la conoscenza scientifica deve entrare prepotentemente nel dibattito istituzionale, concorrendo a incidere sulle scelte strategiche del sistema politico, economico e sociale del Paese”.

Il Presidente Casasco rivendica infatti il ruolo della FMSI in Italia: “Siamo nati nel 1929 e non siamo solo la Federazione medica del Coni, ma anche l’unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute. E come società scientifica noi siamo in grado oggi, con la specialità di Medicina dello Sport, di elaborare linee guida e protocolli che consentano di trasferire la nostra conoscenza e le nostre competenze dal massimo livello olimpico al Sistema Sanitario Nazionale. Un po’ come la Ferrari dalla quale viene estrapolata e trasmessa la tecnologia per produrre una 500”.