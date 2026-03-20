Il lato oscuro della primavera e 10 regole per chi soffre di allergie

C’è profumo di primavera nell’aria, ma i pollini che iniziano a diffondersi nell’aria proprio in questo periodo per milioni di connazionali sono sinonimo di starnuti, congestione nasale, prurito agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie. “La primavera è una stagione attesa e amata, ma per molte persone coincide con il ritorno delle allergie respiratorie”, ricorda Mario Picozza, presidente di Federasma e Allergie ODV.

“È fondamentale – sottolinea – che i pazienti non sottovalutino i sintomi e imparino a gestire la propria allergia in modo consapevole. Una diagnosi corretta, l’aderenza alla terapia e alcune semplici precauzioni quotidiane possono ridurre significativamente l’impatto della malattia sulla qualità della vita”, scandisce il presidente di Federasma e Allergie ODV .

Ecco allora, in vista dell’inizio della primavera, 10 consigli per affrontare al meglio la stagione dei pollini.