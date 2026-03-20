Il lato oscuro della primavera e 10 regole per chi soffre di allergie

C’è profumo di primavera nell’aria, ma i pollini che iniziano a diffondersi nell’aria proprio in questo periodo per milioni di connazionali sono sinonimo di starnuti, congestione nasale, prurito agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie. “La primavera è una stagione attesa e amata, ma per molte persone coincide con il ritorno delle allergie respiratorie”, ricorda Mario Picozza, presidente di Federasma e Allergie ODV.
“È fondamentale – sottolinea – che i pazienti non sottovalutino i sintomi e imparino a gestire la propria allergia in modo consapevole. Una diagnosi corretta, l’aderenza alla terapia e alcune semplici precauzioni quotidiane possono ridurre significativamente l’impatto della malattia sulla qualità della vita”, scandisce il presidente di Federasma e Allergie ODV .
Ecco allora, in vista dell’inizio della primavera, 10 consigli per affrontare al meglio la stagione dei pollini.
- Conoscere la propria allergia
Effettuare una diagnosi allergologica precisa è il primo passo per gestire correttamente i sintomi.
- Seguire la terapia prescritta dallo specialista
Non sospendere o modificare i farmaci senza consultare il medico.
- Monitorare il calendario dei pollini
Informarsi sulla concentrazione pollinica nella propria area aiuta a prevenire l’esposizione nei giorni più critici. (https://pollnet.isprambiente.it/)
- Limitare l’esposizione nelle ore di maggiore concentrazione di pollini
In genere mattino e tardo pomeriggio.
- Arieggiare la casa negli orari più favorevoli
Preferibilmente la sera o dopo la pioggia, quando la concentrazione di pollini nell’aria è più bassa.
- Utilizzare occhiali da sole e mascherine quando necessario
Possono contribuire a ridurre il contatto diretto con i pollini.
- Lavare frequentemente mani, viso e capelli
Aiuta a rimuovere i pollini accumulati durante la giornata.
- Prestare attenzione agli ambienti domestici
Pulire con regolarità e utilizzare, se possibile, sistemi di filtrazione dell’aria, l’utilizzo di zanzariere può essere utile per ridurre l’ingresso dei pollini quando si aprono le finestre.
- Non sottovalutare i sintomi respiratori
In presenza di tosse persistente, respiro sibilante o difficoltà respiratorie è importante consultare il medico.
- Rivolgersi all‘allergologo
Solo una valutazione specialistica può definire il percorso diagnostico e terapeutico più appropriato.