Il canto fa bene alla salute, i 4 benefici e l’effetto della musica sui bambini

Cuore, sistema immunitario, stress e depressione post-partum. L’effetto del canto sulla salute (e quello della musica per i bimbi)

Canta che ti passa non è solo un modo di dire: cantare, soprattutto in gruppo, fa bene alla salute fisica e mentale. A ricordarlo in pieno Festival di Sanremo sono sono i medici anti-bufale di di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici), illustrando quattro benefici del canto per la salute dimostrati dalla ricerca. Non solo, la musica fa bene al cervello dei bambini, fin dal pancione. Ma iniziamo con calma

Il canto e la salute cardiovascolare

Alcuni studi recenti hanno esaminato gli effetti del canto sulla salute cardiovascolare: cantare per circa 14 minuti può migliorare la funzione dei vasi sanguigni in modo simile a un breve esercizio fisico. Inoltre può avere effetti positivi sulla circolazione sanguigna, in particolare a livello dei piccoli vasi e della frequenza cardiaca, un indicatore del buon funzionamento del sistema nervoso che regola il cuore.

Sistema immunitario più forte

Non solo. Una ricerca condotta in Germania ha rilevato che, dopo un’ora di prove di canto corale, i partecipanti presentavano livelli più alti di una proteina coinvolta nelle difese immunitarie delle mucose del naso e della gola (l’immunoglobulina A). Risultati simili sono stati osservati in altri piccoli studi. Tuttavia questi effetti sono stati misurati solo nell’immediato, dopo una singola sessione di canto, “e non sappiamo se si mantengono nel tempo o se hanno un impatto significativo sulla salute”, aggiungono gli esperti.

L’effetto anti-stress

Cantare sembra ridurre i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Poiché livelli elevati di cortisolo per periodi prolungati possono indebolire il sistema immunitario, la riduzione dello stress attraverso il canto potrebbe avere un beneficio indiretto anche sulle nostre difese, “ma sono necessarie più ricerche per confermarlo”.

Spegnere la depressione post-partum

Uno studio pubblicato sul British Journal of Psychiatry ha mostrato che le neomamme con sintomi moderati e gravi di depressione che partecipavano a sessioni di canto di gruppo per dieci settimane vedevano una riduzione dei sintomi più veloce rispetto a quelle che ricevevano le cure abituali. Questi risultati sono stati confermati da uno studio più ampio pubblicato nel 2025, sempre sul British Journal of Psychiatry.

La musica e i bambini

Ma c’è di più. Ai quattro benefici per la salute del canto si aggiunge l’impatto dell’ascolto di musica e canzoni sui più piccoli. “L’ascolto della musica è un alleato per la crescita dei bambini: ha un impatto positivo sulle capacità cognitive, emotive e sociali. Non si tratta solo di un passatempo piacevole, ma di un vero e proprio strumento di apprendimento che produce effetti duraturi”, aggiungono i dottori anti-bufala in un altro focus.

Ma quando iniziare? “Fin da piccolissimi – dicono gli esperti – pensiamo che il cervello è particolarmente ricettivo agli stimoli musicali fin dalle fasi di sviluppo durante la gravidanza! Dunque è proprio in quel periodo che si può creare l’abitudine a condividere melodie e ritmi, da proseguire nel resto della vita”.

Ascoltare (e suonare) musica è una delle opportunità concrete per migliorare le capacità cognitive, proprio come studiare le materie scolastiche o imparare le regole di un nuovo gioco. Avere confidenza con suoni e ritmi è inoltre un’esperienza multisensoriale completa, poiché attiva nel cervello anche le funzioni motorie. Negli anni, molte ricerche hanno indagato i vantaggi nei bambini educati alla musica, ed è per questo che l’ascolto o l’apprendimento di uno strumento musicale rientra nei programmi scolastici e tra le attività extra-didattiche più frequentate.

Questione di gusti

Forse non lo sapevate, ma “esiste una predisposizione musicale che inizia a manifestarsi soprattutto con le ninne nanne”, spiegano i dottori anti-bufale. Sembrerebbe che i neonati preferiscano la musica se vedono chi canta, come accade con le melodie sussurrate dai genitori prima del sonno.