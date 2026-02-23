Home > Salute > L’anticipo dei pollini e Sanremo tra disfonia e consigli salva voce

Le allergie possono causare disfonia, provocando raucedine e abbassamento della voce, un dramma per chi è in gara a Sanremo 2026.

Sembra un paradosso che proprio il Festival canoro della ‘città dei fiori’ sia occasione per accendere i riflettori su un’insidia per la salute decisamente sottovalutata: le allergie ai pollini che finiscono per rubarci la voce. Un problema non solo dei cantanti che da domani si sfideranno a Sanremo 2026, degli ospiti e dei conduttori. E di certo l’anticipo della stagione dei pollini non aiuta.

La stagione delle allergie

Un tempo questo problema arrivava a primavera, ma i cambiamenti climatici hanno impattato sulle fioriture. E, come spiegano gli specialisti della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic), le allergie ai pollini quest’anno arrivano proprio in occasione della kermesse sanremese, periodo dell’anno in cui molti italiani finiscono le serate incollati alla tv per conoscere e cantare i motivi in gara. A rischiare di più la voce, avvertono gli specialisti, è chi soffre di allergie stagionali da pollini e graminacee.

Disfonia e raucedine in agguato a Sanremo 2026 (e non solo)

Oltre a congestione nasale e starnuti, “le allergie possono causare problemi di disfonia nel 15% dei casi, provocando raucedine e abbassamento della voce, che può cambiare di intensità, frequenza e timbro”, segnala Vincenzo Patella, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica e Direttore Uoc Medicina Interna dell’Azienda Sanitaria di Salerno.

Un fastidio che diventa un dramma per i professionisti in gara

Il contatto con i pollini scatena il rilascio di istamina, “una sostanza che provoca tosse, gonfiore delle corde vocali e secchezza delle mucose, causata dalla necessità di respirare con la bocca per via del naso chiuso”, aggiunge Patella. In questa fase “tendiamo a sforzare in modo eccessivo le corde vocali, ma questa sovracompensazione può essere dannosa e comportare la perdita della voce, già provata dal fastidio”.

E non è tutto. In soggetti predisposti il rischio è “la formazione di noduli, polipi e ispessimento delle corde vocali”.

I consigli salva voce

La buona notizia, non solo in vista del Festival di Sanremo, è che difendere la voce dalle insidie dei pollini è possibile, assicura Patella. “È opportuno prendere farmaci antistaminici o decongestionanti nasali prescritti dallo specialista. Questi, però asciugano i seni paranasali e possono così avere effetti collaterali indesiderati sulla potenza vocale. È dunque fondamentale, anche se non si è performer o cantanti in gara a Sanremo, tenere le corde vocali correttamente idratate bevendo molta acqua a temperatura ambiente, affiancandola a tisane, magari addolcite da miele o agave”.

Meglio evitare, invece, alimenti che possono causare acidità di stomaco “come agrumi, alimenti grassi e piccanti, vino e cioccolato, in quanto il reflusso gastrico infiamma corde vocali e laringe”, conclude lo specialista. Qualche piccolo sacrificio per proteggere l’ugola nella settimana dedicata alla canzone italiana.