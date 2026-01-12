Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 12 gennaio 2026

Ultima ora

Barbie autistica, ecco la nuova bambola di Mattel

LaPresse
LaPresse

Mattel ha lanciato una Barbie autistica, parte dell’impegno del produttore di giocattoli per la rappresentanza e l’inclusione. L’azienda ha già prodotto Barbie con diabete di tipo 1, sindrome di Down e cecità. Sviluppata in collaborazione con l’organizzazione benefica statunitense Autistic Self Advocacy Network, la Barbie è progettata per riflettere il modo in cui alcuni bambini con autismo sperimentano, elaborano e comunicano con il mondo. Lo sguardo distolto della bambola rispecchia il modo in cui alcune persone autistiche evitano il contatto visivo diretto, mentre i gomiti e i polsi pieghevoli consentono movimenti ripetitivi. Ellie Middleton è una creatrice e autrice di contenuti autistici e ADHD che ha lavorato con Mattel per essere ambasciatrice della nuova Barbie. “Non esiste un aspetto dell’essere autistico. È qualcosa che per la maggior parte del tempo è interno ed è qualcosa che rappresenta in modo diverso per tutti ed è qualcosa che tutti i diversi tipi di persone possono sperimentare. Quindi penso che non ci sarà mai una rappresentazione perfetta e singolare dell’autismo”