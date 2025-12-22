Trento, Fugatti: "Nuova Azienda sanitaria universitaria unica in Italia"

“Il progetto dell’Azienda sanitaria universitaria integrata territoriale del Trentino prende forma con la creazione della facoltà di medicina. Nel momento in cui c’è una facoltà di medicina ci deve essere una forte integrazione tra l’Azienda sanitaria e la facoltà stessa. E’ la stessa cosa che accadrà con il futuro nuovo ospedale di Trento che vedrà al suo fianco la facoltà di medicina. E’ un’esperienza unica nel senso che un’Azienda sanitaria così organizzata e strutturata a livello nazionale non c’è”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della presentazione della nuova Asuit che entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 1gennaio 2026.

“La volontà è quella di dare una sanità di prossimità e territoriale che tenga conto delle diverse specificità del territorio – ha aggiunto Fugatti -. Tutto questo può essere anche un modello di attrattività per i giovani medici e professionisti sanitari. Nuova Azienda sanitaria universitaria e nuovo ospedale costruiscono il futuro della sanità del Trentino”.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Antonio Ferro, ha sottolineato che “parliamo di un’Azienda che oggi a disposizione 1,6 miliardi di euro e più di 8mila dipendenti. Possiamo contare su più di mille fornitori con 3mila contratti aperti e 70mila dispositivi che viaggiano nel circuito sanitario. E’ un’Azienda sanitaria nuova ma con basi estremamente solide”.