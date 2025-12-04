Welfare, nasce ‘OB Italia’, il nuovo fondo socio-sanitario che raggiungerà già 1 milione di cittadini

Nasce OB Italia, il nuovo fondo nazionale di assistenza socio-sanitaria integrativa promosso da AIFOS, Assoesercenti, Confimpreseitalia, ITALPMI, UCI, UNCI, Valitalia PMI, Federforma e Fesica Confsal, con l’obiettivo di rafforzare le tutele per lavoratori, famiglie e cittadini.

Il modello bilaterale adottato dal Fondo punta a offrire un sistema strutturato di sostegni economici e prestazioni che affiancano il Servizio sanitario nazionale, ampliandone servizi, coperture e capacità di risposta. OB Italia nasce per garantire un ventaglio di interventi dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere complessivo delle persone, con particolare attenzione ai bisogni emergenti della popolazione e al miglioramento della qualità della vita.

A guidare il Fondo sarà Guido D’Amico, Presidente di Confimpreseitalia, che sottolinea come oggi sia fondamentale promuovere strumenti capaci di dare ai cittadini supporti concreti e accessibili. “OB Italia si propone come un nuovo presidio di protezione e welfare moderno,” afferma D’Amico. “La salute non è solo cura, ma anche prevenzione, ascolto, sostegno psicologico e possibilità di accedere a servizi efficaci e tempestivi. Il nostro obiettivo è offrire tutele aggiuntive che alleggeriscano i costi per le famiglie e riducano i tempi di attesa, garantendo prestazioni specialistiche di qualità.”

Tra le prestazioni previste figurano sostegni economici in caso di ricoveri, percorsi di prevenzione mirati, check-up periodici, assistenza psicologica, servizi di supporto personalizzati e una rete di prestazioni che permette ai cittadini di accedere facilmente a cure, consulenze e programmi dedicati al benessere fisico e mentale. L’idea è costruire un sistema che accompagni le persone nelle diverse fasi della vita, facilitando l’accesso ai servizi essenziali e favorendo una maggiore cultura della prevenzione.

Secondo i promotori, OB Italia rappresenta “un tassello importante nel panorama del welfare italiano”. Il Fondo è destinato alle aziende aderenti ma sarà accessibile anche ai cittadini che vorranno associarsi privatamente.

Si stima che già da subito circa un milione di persone saranno potenziali destinatari dei servizi e delle prestazioni offerte, grazie alla platea di lavoratori e famiglie coinvolte dalle organizzazioni promotrici. Nei prossimi mesi saranno rese note le modalità di adesione e le nuove agevolazioni. Intanto è stata attivata la pagina ufficiale dedicata, che fornirà aggiornamenti su servizi, requisiti e opportunità.

Con OB Italia prende forma un nuovo strumento di protezione per chi lavora e per chi cerca soluzioni concrete, semplici e immediate per migliorare il proprio benessere e accedere a un sistema di assistenza moderno, vicino alle persone e attento ai loro reali bisogni