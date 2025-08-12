Psicologo pubblico, raccolte 25mila firme per legge su sistema psicologico in Ssn

Oltre 25mila firme in due mesi: è questo l’importante risultato raggiunto dalla campagna ‘Diritto a stare bene’. L’iniziativa dell’associazione Pubblica punta a raccogliere entro dicembre le 50mila firme necessarie per portare in Parlamento una legge di iniziativa popolare per istituire un sistema psicologico pubblico integrato nel Servizio Sanitario: ovvero, garantire sevizi psicologi pubblici e gratuiti, dove serve e per tutte e tutti. Il traguardo delle 25mila firme arriva proprio all’indomani della notizia, ufficiale, che dal 15 settembre al 14 novembre 2025 sarà attiva (tramite il portale web dell’INPS) la finestra temporale per presentare la domanda di accesso al contributo del Bonus psicologo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

“É una buona notizia, ma sappiamo che i fondi attualmente disponibili per il Bonus psicologo coprono, in media, solo la richiesta di 1,5 persone su 100 che ne faranno richiesta. Ecco perché rilanciamo l’invito a firmare la nostra proposta sul diritto a stare bene che individua le risorse per fornire il Bonus psicologo a tutti coloro che ne faranno richiesta”, ha commentato Francesco Maesano, coordinatore nazionale della campagna. “Con le 25mila firme già raccolte siamo a metà della nostra ‘maratona’: intravediamo il traguardo ma l’aiuto di ciascuno sarà ora più che mai fondamentale. Con una firma sul nostro sito www.dirittoastarebene.it si supporta una legge che riconosce il benessere psicologico non come un lusso ma come un diritto per tutte e tutti”.