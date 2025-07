West Nile, primo morto in Campania: è della provincia di Caserta

Prima vittima di virus West Nile in Campania. Si tratta di un 80enne di Maddaloni, deceduto all’ospedale ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta. L’uomo, residente nella zona est di Maddaloni, soffriva di patologie pregresse anche di gravi entità e il suo quadro clinico è stato definito “già compromesso” nel momento in cui è intervenuta la positività al virus West Nile. L’anziano è deceduto questa mattina.

Regione Lazio, 16 nuovi casi e 1 decesso

Sono 16 i nuovi casi di West Nile nel Lazio con un nuovo decesso. Lo fa sapere la Regione in una nota. “La Regione Lazio – si legge in una nota – comunica che 16 nuovi casi di positività al virus West Nile sono stati confermati dalle analisi effettuate presso il Laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ IRCCS, (4 casi con sindrome neurologica e 12 casi con febbre da West Nile Virus) con un decesso in data odierna con probabile esposizione nella Provincia di Caserta.Il paziente di 77 anni, deceduto all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ IRCCS, era residente a Isola del Liri e aveva recentemente soggiornato a Baia Domizia (Caserta), L’uomo, trapiantato di cuore nel 2014 e in follow-up presso l’AO San Camillo Forlanini, era affetto da insufficienza renale cronica. Era stato ricoverato il 26 luglio per febbre elevata (fino a 40°C) insorta dal 20 luglio e la diagnosi è stata poi confermata con positività del virus su plasma e urine il 28 luglio. Al momento del ricovero presentava lieve insufficienza respiratoria e stato di coscienza rallentato, motivo per cui sono state eseguite TC encefalo e torace. Un ECG è stato effettuato all’ingresso: il decesso è avvenuto oggi alle 6:20. Con questi ultimi accertamenti salgono a 44 le conferme diagnostiche di positività di infezione da West Nile Virus nel 2025, registrati in provincia di Latina (41 casi totali, inclusa la paziente deceduta la scorsa settimana presso l’ospedale di Fondi) e in provincia di Roma (2 casi) e 1 fuori Regione con probabile esposizione in provincia di Caserta”.