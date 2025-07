Prevenzione, all’Auditorium Ennio Morricone di Roma torna “Un consiglio in salute”

Mammografia, screening al collo dell’utero e al colon retto ma anche vaccinazione contro l’HPV. Sono solo alcune delle iniziative a disposizione dei cittadini romani in occasione di “Un consiglio in salute”, il programma di prevenzione che martedì 22 e mercoledì 23 luglio nel parcheggio dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone permetterà a chiunque di usufruire dei servizi di screening regionali. “Gli screening e la prevenzione sono i pilastri del nostro sistema-salute” dichiara il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma che ha visitato oggi gli stand. “Grazie agli ordini dei farmacisti, infermieri, medici di medicina generale, fisioterapisti che hanno permesso di far funzionare un sistema che deve poter consentire ai cittadini di avere risposte immediate. Oltre mille persone si sono già prenotate. Troppo spesso la prevenzione è stata considerata dalla Regione un costo, per noi è un investimento”, sottolinea.