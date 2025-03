“La bozza delle regioni è pronta? Ci siamo, è un lavoro che stiamo facendo, ovvio però che va condivisa. Parliamo di bozze”. Così il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, rispondendo alle domande dei cronisti sulla bozza delle regioni per la riforma dei medici di famiglia a margine di un evento al policlinico Gemelli di Roma. “Se prevede la dipendenza? Vedremo. Dipendenza, opzione, convenzionamento, libera scelta questa volta dei medici, che possono scegliere liberamente se avere il convenzionamento il rapporto di dipendenza”, prosegue l’ex numero uno della Croce Rossa italiana: “Lasciamo la libera scelta anche ai medici. Non sono in sindacati a dover decidere se mettere l’opzione. L’opzione è una libera scelta”. Rocca conclude: “Condivido pienamente la forte rivendicazione sulla libera scelta del cittadino nei confronti del medico, altrettanto il medico deve poter scegliere se seguire un rapporto di dipendenza o di convenzionamento. Chissà che alla fine non venga fuori questa bella soluzione”.

