In occasione della “Giornata nazionale dei disturbi alimentari” (che si celebra il 15 marzo) è stata inaugurata nella sede della Regione Lazio una panchina lilla, a “testimonianza dell’impegno delle istituzioni su un tema che coinvolge in maniera preoccupante anche tanti giovani”.

La giornata, promossa dall’associazione Donna Donna Onlus è stata presentata dal presidente del Consiglio, Antonello Aurigemma: ” E’ una iniziativa attuale anche a seguito dei dati pubblicati da una ricerca del Bambin Gesù che evidenzia un aumento dei casi tra i giovanissimi – ha sottolineato in conferenza stampa – Noi proseguiamo nel nostro programma di Consiglio in salute che prevede non solo screening e prevenzione ma anche una cultura diversa verso il cibo. Questi disturbi portano non solo problemi di salute ma spesso anche problemi sociali tra i giovanissimi. Per noi – ha aggiunto – è fondamentale dare pieno supporto ad iniziative del genere e continueremo a farlo con lo spirito di coinvolgere tutte le forze politiche”.

“Una panchina lilla per dire che tutti i giorni dobbiamo lavorare sul tema delle malattie e dei disturbi alimentari – spiega Nadia Accetti, fondatrice di Donna Donna Onlus – Tutti i giorni dobbiamo avere alta questa attestazione, io ho sofferto per dieci anni di queste problematiche, ho vinto ne sono uscita e sono felicissima di essere qui oggi. Celebriamo questa giornata per gustare insieme la vita, io per anni non ho sentivo il gusto del cibo ma solo perché non sentivo il gusto della vita”.

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il sottosegretario all’Ambiente, Claudio Barbaro: ” Una iniziativa importante perché va nella direzione dell’educazione alimentare e della lotta alla sedentarietà. Tutti elementi che si sposano tra di loro e debbono metterci nelle condizioni come istituzioni di veicolare al massimo questo messaggio che è un messaggio di educazione, un messaggio culturale e sul quale dobbiamo accendere tutti i riflettori possibili”. Sulla panchina lilla che verrà installata nel cortile della sede di via Pisana verrà posta una targa con su scritto: “Uniti per vincere i disturbi alimentari”.

