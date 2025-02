Parere positivo anche al modello organizzativo delle Case di Comunità

Parere favorevole all’unanimità da parte della Commissione sanità del Consiglio regionale sullo schema di delibera di Giunta regionale che definisce i criteri di riparto dei fondi e le modalità attuative degli interventi a favore delle persone non autosufficienti relativamente all’anno 2024. Le risorse sono pari a 11 milioni di euro per interventi a favore di persone con disabilità gravissima e 500 mila euro per progetti di vita indipendente, di cui 400 mila dal fondo nazionale e 100 mila di risorse regionali. “Dati molto positivi in termini di risorse, progetti sostenuti e persone prese in carico, in aumento rispetto alle annualità precedenti”, ha evidenziato la consigliera Anna Menghi (Lega), relatrice di maggioranza sul provvedimento, insieme al consigliere Maurizio Mangialardi (Pd) per la minoranza.

Nella stessa seduta di Commissione è stato dato parere favorevole a maggioranza (con la contrarietà dei consiglieri Pd, Romano Carancini e Maurizio Mangialardi) sulla delibera di Giunta relativa all’assetto delle nuove forme organizzative delle cure primarie e linee di indirizzo per l’attuazione del modello organizzativo delle case di comunità. Relatori sull’atto i consiglieri Giorgio Cancellieri (Lega) per la maggioranza, e Romano Carancini per la minoranza.

