L'elenco stilato da Associated Press mostra tutte le problematiche di salute più gravi emerse nell'anno che sta finendo

Morbillo, Covid, vaiolo delle scimmie. Ma anche obesità e problemi legati al cambiamento climatico. Il 2024 è stato segnato da diverse malattie e allarmi sanitari nel mondo: vediamone alcune.

VAIOLO DELLE SCIMMIE

Il rash cutaneo è il sintomo più visibile della malattia che si chiamava vaiolo delle scimmie, rinominata Mpox. Il virus di solito è lieve, ma può causare eruzioni cutanee e lesioni su viso e mani che possono diffondersi ad altre parti del corpo e, in alcuni casi, essere fatale. Quest’anno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato le epidemie di mpox in Congo e in altre parti dell’Africa un’emergenza globale. Nel 2024, sono stati segnalati casi in 80 paesi, inclusi 19 paesi africani, secondo i dati aggiornati al 31 ottobre 2024. La Repubblica Democratica del Congo è stata il paese più colpito, secondo l’OMS. Ha registrato oltre 39.000 casi sospetti e più di 1000 decessi: è una delle malattie emergenti.

COVID

Quattro anni dopo la pandemia di COVID-19, il virus continuava a provocare devastazioni nel 2024. A gennaio, l’Agenzia di Sicurezza Sanitaria del Regno Unito ha avvertito che l’ondata di casi di influenza e COVID era destinata a proseguire. Le persone di età pari o superiore agli 85 anni hanno registrato il maggior numero di ricoveri ospedalieri.

MORBILLO

A febbraio, l’OMS ha avvertito che c’è stato un aumento di 30 volte dei casi di morbillo in Europa. Il morbillo è tra le malattie infettive più contagiose, si diffonde per via aerea quando una persona infetta tossisce o starnutisce. Colpisce prevalentemente i bambini sotto i 5 anni. I sintomi includono febbre, tosse, naso che cola ed un’eruzione cutanea caratteristica.

L’infezione può causare danni permanenti come sordità. La maggior parte dei decessi è dovuta a complicazioni come encefalite, grave disidratazione, problemi respiratori seri e polmonite. “La gente potrebbe pensare che non sia più una minaccia per la propria salute, ma poiché è così contagioso, dobbiamo mantenere livelli di vaccinazione molto alti in tutta la comunità”, ha detto Steve Russell, Direttore Nazionale per le Vaccinazioni e Screening del Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito.

OBESITA’

Un’analisi globale pubblicata dalla rivista scientifica Lancet ha rilevato che oltre 1 miliardo di persone sono ora classificate come obese. Dal 1990 al 2022, i tassi tra gli adulti sono più che raddoppiati e tra bambini e adolescenti sono quadruplicati. “Quasi 1 persona su 8 nel mondo, oltre 1 miliardo di persone sopra i cinque anni, vive con l’obesità. Ma penso che la storia più ampia sia che, per la maggior parte dei paesi nel mondo, la malnutrizione complessiva è peggiorata,” ha detto il professor Majid Ezzati, dell’Imperial College London e autore principale dell’analisi del Lancet sull’obesità.

DENGUE

Rio de Janeiro ha riportato un’epidemia di febbre dengue a febbraio. La maggior parte delle persone infette non sviluppa sintomi, ma se lo fa, questi possono includere febbre alta, mal di testa, dolori muscolari, nausea e un’eruzione cutanea, secondo l’OMS. Mentre la maggior parte guarisce dopo circa una settimana, alcuni sviluppano una forma grave che richiede il ricovero. In tali casi, la dengue può essere fatale.

CAMBIAMENTO CLIMATICO E COLPI DI CALORE

Un’altra minaccia per la salute è arrivata dal calore, con il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus che ha annunciato che il 2024 era sulla buona strada per essere l’anno più caldo mai registrato. Un rapporto compilato da oltre 120 esperti globali leader ha dichiarato che le minacce alla salute legate al cambiamento climatico hanno raggiunto “livelli da record”.

Dall’esposizione al calore alla siccità, dalle inondazioni alla carestia, lo studio – pubblicato su Lancet a ottobre – ha affermato che le persone in ogni paese affrontano minacce senza precedenti alla salute e alla sopravvivenza a causa di un clima in rapido cambiamento.

MALATTIE NEUROLOGICHE

L’ictus, i danni neurologici causati dal diabete e la demenza stanno rendendo le malattie neurologiche la principale causa di cattiva salute a livello globale, secondo uno studio pubblicato quest’anno. La ricerca pubblicata sulla rivista Lancet Neurology ha scoperto che gli ictus sono uno dei maggiori contributori alla cattiva salute in tutto il mondo. I ricercatori dell’Università di Washington e i loro collaboratori internazionali hanno dichiarato che le condizioni neurologiche ora colpiscono 3,4 miliardi di persone.

