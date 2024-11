Informazione, prevenzione e controlli per combattere il papilloma virus. È l’obiettivo del convegno “Un consiglio in salute – Speciale papilloma virus” che dalla Sala Etruschi della sede del Consiglio Regionale del Lazio lancia una campagna di prevenzione che coinvolge istituzioni, ambulatori e cittadini. Uno sforzo che secondo i dati più recenti può essere in grado di ridurre tramite vaccino l’incidenza di tumori legati all’HPV di un valore tra il 78% e il 96%. Per uomini e donne. “Siamo sempre più convinti che vada sensibilizzata la cultura della prevenzione così come siamo altrettanto convinti che la prevenzione non sia un costo ma un investimento sul servizio regionale e soprattutto sulla salute delle tante persone”, dice il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma. Davanti alla sede del Consiglio è operativo un camper per lo screening preventivo accessibile a tutti i cittadini. “Questa giornata rientra in un progetto più ampio dell’Asl Roma 1 di 22 giornate in piazza con questo meraviglioso camper multi-screening. Oltre a questo abbiamo organizzato una task force e una capillare comunicazione verso la popolazione”, spiega il Commissario Straordinario Asl Roma 1 Giuseppe Quintavalle. “È il momento in cui battere sul concetto di prevenzione primaria“, aggiunge.

