Tanti ospiti illustri tra i filari della tenuta di San Pietro di Feletto

(LaPresse) Tanti gli ospiti illustri che hanno partecipato alla tredicesima edizione della Vendemmia Solidale, che si è svolta domenica alle cantine Le Manzane di San Pietro di Feletto a Treviso. Tra i 550 ospiti anche il presidente della Regione Luca Zaia, l’assessore regionale al Turismo, Agricoltura e Fondi europei Federico Caner e l’attore comico Paolo Kessisoglu che, come dei veri vignaioli hanno raccolto l’uva sulle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Lo scopo benefico è quello di raccogliere i fondi per combattere il disagio giovanile: il ricavato sarà devoluto a C’è Da Fare ETS, l’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2023 dal popolare attore e comico genovese Paolo Kessisoglue e la compagna Silvia Rocchi, presenti all’evento insieme alla squadra di volontari. “Stiamo cercando di esportare anche in Veneto – hanno spiegato i fondatori dell’associazione – ‘C’è da fare Safe Teen’, un sistema di assistenza ad alta intensità rivolto ai giovani che abbiamo avviato con l’ospedale Niguarda di Milano. Questo significa garantire a tutti i ragazzi che arrivano in ambulatorio con problemi di vario genere, come intenti suicidari, autolesionismo, disturbi del comportamento alimentare e depressione, un servizio con delle equipe multidisciplinari, cioè composte da più professionisti come educatori, psicoterapeuti e psicologi, che il sistema sanitario nazionale non sarebbe in grado di pagare”. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia si è complimentato per l’iniziativa con la famiglia Balbinot, proprietaria della cantina Le Manzane: “Ha saputo portare avanti fino in fondo un’idea di impegno sociale in agricoltura fatto in maniera importante perché questa è una festa per chi ci viene, ma è un grosso impegno per l’azienda basti pensare in 13 anni a quante persone sono state aiutate”.

