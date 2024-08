Il portavoce della Commissione europea: "Monitoriamo la situazione con un approccio estremamente coordinato"

“Ieri il comitato per la Sicurezza sanitaria dell’Ue ha discusso della situazione è ha convenuto che, a ora, il quadro relativo a Mxpox (il cosiddetto Vaiolo delle scimmie) in Europa non deve essere considerato una emergenza per la sicurezza sanitaria“. Lo ha affermato in un briefing il portavoce della Commissione europea Stefan De Keersmaecker. “È stato deciso di monitorare la situazione con un approccio estremamente coordinato – ha aggiunto – il covid ci ha fatto imparare che dobbiamo essere preparati”.

