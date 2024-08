Il paziente è stato infettato mentre viaggiava in Africa

La Svezia ha segnalato il suo primo caso della nuova variante di vaiolo delle scimmie mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sollevato preoccupazioni che il virus possa iniziare a diffondersi oltre i confini internazionali.

Parlando ai giornalisti giovedì, il ministro svedese per le politiche sociali Jakob Forssmed ha confermato che a Stoccolma è stato diagnosticato un caso del ceppo più pericoloso di vaiolo, noto come clade 1, e che il governo lo sta prendendo “sul serio”. Forssmed ha inoltre confermato che la Svezia era in contatto con l’UE e le agenzie sanitarie internazionali su eventuali sviluppi. La nuova forma del virus è stata originariamente identificata dagli scienziati in Congo all’inizio di questa settimana. Il direttore generale ad interim dell’Agenzia svedese per la sanità pubblica, Olivia Wigzell, ha affermato che questo è stato il primo caso riscontrato al di fuori dell’Africa, ma ha aggiunto che il paziente è stato infettato mentre viaggiava lì. “La persona in Svezia che è stata confermata infetta ha ricevuto cure e regole di condotta secondo le attuali raccomandazioni, e valutiamo che la Svezia abbia una buona preparazione sia per diagnosticare, isolare e prendersi cura delle persone in modo sicuro e corretto, “Ha detto Wigzell. Ha aggiunto che il paziente “non presenta alcun rischio per la popolazione generale” e che si trattava “anche di un rischio che l’ECDC, cioè l’Autorità europea per il controllo delle infezioni, attualmente valuta molto basso”. A breve era attesa una nuova valutazione del rischio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata