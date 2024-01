L'intervista al virologo e direttore sanitario del Galeazzi di Milano

Fabrizio Pregliasco commenta l’attuale ondata di influenza. “Stiamo subendo la stagione influenzale più pesante degli ultimi 15 anni dovuta a diversi virus respiratori tra cui il protagonista principale è il virus AH1N1 che rappresenta il 60% dei campioni isolati nelle ultime settimane. Segue il virus respiratorio sinciziale e, per fortuna già in calo, anche la fiammata di Covid”, spiega il direttore sanitario del Galeazzi di Milano a LaPresse sottolineando: “Non si tratta di influenza suina, quella definizione è stata un errore giornalistico”. Secondo Pregliasco attualmente siamo nella fase di picco, poi il numero di casi dovrebbe scendere nelle prossime settimane. “Le attenzioni che abbiamo imparato a mettere in atto con il Covid sono sempre valide anche per l’influenza”, ha chiarito il virologo ricordando che la vaccinazione, anche se è un po’ tardiva, si può fare e resta importante per fragili e anziani. “La vera influenza – prosegue – si riconosce da tre elementi: insorgenza brusca della febbre oltre i 38, almeno un sintomo respiratorio e almeno un sintomo generale: dolori muscolari, articolari o spossatezza”.

