I cani del progetto nazionale 'Basta Una Zampa', ideato e promosso da For a Smile Onlus, hanno accompagnato i pazienti nella preparazione alla sedazione cosciente

“La sedazione cosciente – spiega Ezio Sindici odontoiatria per diversamente abili – ci aiuta moltissimo per ottimizzare i tempi senza passare dalla sala operatoria. Essendoci delle liste abbastanza lunghe ci aiuta a fare delle scremature. Inoltre, viene fatta in un ambiente confortevole perché appunto il più delle volte ci viene incontro la dog therapy e i bambini vengono volentieri”. Durante l’anno circa 500-600 pazienti vengono curati nel reparto: “ Abbiamo visto che con i cani, in alcuni casi dove c’erano delle criticità in alcuni situazioni come sedersi sulla poltrona, siamo riusciti a effettuare le prime visite, cosa che prima non riuscivamo a fare “, aggiunge.

Una seduta speciale di dog therapy per i bambini e i ragazzi con disabilità in attesa di intervento odontoiatrico . Alla Dental School – ospedale Molinette di Torino i cani del progetto nazionale ‘Basta Una Zampa’, ideato e promosso da For a Smile Onlus, hanno accompagnato i pazienti nella preparazione alla sedazione cosciente, una tecnica anestesiologica che prevede l’uso di sedativi per ridurre l’ansia da intervento. Due volte al mese, i quadrupedi del progetto ‘Basta Una Zampa’, accompagnati dai loro coadiutori professionisti certificati I.A.A. (interventi Assistiti con Animali) incontrano i bambini e le bambine nella sala d’attesa . Un’attività fortemente voluta dal Dental School, a favore dei piccoli pazienti affetti da problemi psico-fisici e disabilità anche gravi, che vengono accompagnati dai cagnolini ‘alla poltrona’ del dentista durante le sedute di odontoiatria e ora anche nella preparazione alla sedazione pre intervento.

“La collaborazione con For a Smile – spiega, direttore della Dental School – è nata sei anni fa e da allora. Ricordo il primo bambino, anni fa, di origine russa, che diversi studi avevano provato a trattare ma senza successo. Qui, con il cagnolino, si è fatto trattare senza nessun problema, accarezzandolo. Ma il progetto Basta una zampa di For a Smile Onlus presso la Dental School di Torino cresce ancora. I nostri piccoli pazienti con problemi di disabilità con la presenza dei cagnolini vengono distratti prima delle terapie e da oggi anche in fase pre operatoria. L’attesa dell’intervento e della sedazione cosciente diventa così un momento di svago e i bambini possono giocare con i cani appositamente educati, che spesso accompagnano i pazienti anche alla poltrona.e i vantaggi di questa terapia iniziano già in sala d’attesa, dove i pazienti vengono distratti giocando con i cagnolini. Quindi che la dog therapy sia efficace non ci sono dubbi; ma noi stiamo cercando di provarlo, e per con questo obiettivo è in partenza una tesi di specialità dove saranno testati a livello salivare i pazienti per misurare la produzione di cortisolo e di proteine specifiche, il cui livello determina la sensazione e lo stato di stress. È già stato dimostrato a livello scientifico che accarezzare un cane riduce la produzione di cortisolo, e ora siamo pronti a provarlo anche noi”.

“I benefici della dog therapy -riferisce Ludovica Vanni, presidente e socia fondatrice di For a Smile Onlus – sono evidenti, sia per i bambini che per le loro famiglie, che grazie alle attività proposte dai coadiutori I.A.A. possono vivere momenti di leggerezza e di stacco, permettendo allo staff medico-ospedaliero di operare in una situazione di minore tensione. L’attività con i cagnolini, infatti, regala ai bambini senso di protezione in una fase dominata dall’incertezza, distoglie l’attenzione dall’ambiente ospedaliero, rafforza la complicità, aumenta la fiducia verso gli operatori sanitari, aiuta ad elaborare un linguaggio verbale e non verbale nella comunicazione e costituisce una indiscutibile valvola di sfogo nell’attesa. È un grande onore per noi prendere parte alla ricerca proposta dalla Dental School, per dimostrare i benefici della compagnia dei cani per i pazienti. E sempre accade qualcosa di speciale quando un bambino incontra un amico a quattro zampe: lì For a Smile Onlus c’è”.

Il progetto di Dog Therapy è partito nel 2017 prima negli ospedali e successivamente nelle scuole, donando gli incontri con gli amici a 4 zampe a più di 40.000 bambini in Italia. Il prossimo passo è “entrare in azienda – sottolinea Vanni – per superare insieme ai cagnolini le situazioni di tensione, di ansia, di gestione dei conflitti anche. Il luogo di lavoro deve essere sereno e accogliente, di collaborazione e scambio e il lavoro con i cani facilita tutto questo, portando ad un maggiore benessere delle persone che ci lavorano e, indirettamente, a migliori risultati sul lavoro”.