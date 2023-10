La testimonial è l'attrice Ambra Angiolini

È stata presentata il 5 ottobre a Palazzo Lombardia, a Milano, la campagna di Regione Lombardia di prevenzione per il tumore alla mammella che ha come testimonial l’attrice Ambra Angiolini. “Oggi partiamo con questa grande iniziativa perché vogliamo raggiungere tutte quelle che sono le donne a rischio in Lombardia che sono un milione. Nel corso degli anni passati non si sono di fatto presentate a fare questi controlli la metà, non va assolutamente bene. Ci devono andare tutte le donne che corrono questo rischio”, ha spiegato l’Assessore regionale alla Sanità, Guido Bertolaso a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa: “Questa è la vera prevenzione che ovviamente si riesce ad applicare se si fa una corretta informazione. Quindi abbiamo proprio disturbato una grande attrice, un punto di riferimento per tante persone in Italia, Ambra, che si è detta disponibile. Abbiamo fatto questo spot che trovo molto bello, genuino, molto efficace che speriamo tutti possano vedere anche più di una volta”. Lo spot della campagna vede protagonista una donna, Ambra Angiolini, che prende il taxi per recarsi a fare la mammografia e contemporaneamente spiega alla tassista come è facile, attraverso il nuovo sistema, prenotare lo screening sul sito della Regione. “L’obiettivo è di togliere gli alibi a tutti, prima di tutto a noi stessi. L’iniziativa è bella, funzionerà, deve funzionare. Molte donne devono prenotare, perché lo screening mammografico è il nostro alleato”, ha spiegato Ambra: “Lo spot non deve provocare nulla, non deve, come dire, darci la sensazione che stiamo sbagliando qualcosa, ma anziché qualcosa che è davvero il nostro appuntamento con noi stessi diventi il nostro quotidiano. Cioè, dobbiamo pensare a noi”, ha concluso.

