L'organo impiantato in via temporanea: l'esperimento a New York, nessun rigetto

Primo trapianto di rene da un maiale all’uomo. Un’équipe di scienziati di New York, del NYU Langone Health, ha impiantato, anche se in via soltanto temporanea, l’organo in una donna tenuta in vita da un respiratore: per due giorni ha filtrato sostanze in eccesso e prodotto urina. Durante l’intervento, i chirurghi hanno trapiantato il rene connettendolo a due grandi vasi sanguigni fuori dal corpo della destinataria, poi ne hanno osservato il funzionamento: nessun rigetto dell’organo. Qualche anno fa era stata effettuata un’operazione simile su un neonato che stava morendo, che aveva vissuto 21 giorni con il cuore di un babbuino.

