Passo avanti importante per l'Africa: raccomandato l'uso per i bambini

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’uso diffuso del vaccino contro la malaria RTS,S/AS01 (RTS,S) tra i bambini dell’Africa subsahariana e in altre regioni con trasmissione della malaria da P. falciparum da moderata a elevata. La raccomandazione si basa sui risultati di un programma pilota in corso in Ghana, Kenya e Malawi che ha raggiunto più di 800.000 bambini dal 2019. “La malaria è con noi da millenni e il sogno di un vaccino contro la malaria è un sogno di lunga data ma irraggiungibile. Oggi, il vaccino contro la malaria RTS,S, in preparazione da oltre 30 anni, cambia il corso della storia della salute pubblica”, ha annunciato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Abbiamo ancora una strada molto lunga da percorrere, ma questa è una lunga scivolata lungo quella strada. Questo vaccino è un dono per il mondo, ma il suo valore si farà sentire maggiormente in Africa perché è lì che il peso della malaria è maggiore”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata