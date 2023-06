(LaPresse) Il re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Ascot per la tradizionale corsa di cavalli, uno degli eventi mondani più famosi al mondo e appuntamento imperdibile per la regina Elisabetta II. La Royal Ascot 2023 è la prima edizione senza l’amata sovrana inglese, scomparsa l’8 settembre dello scorso anno. L’evento mondano – che ha un rigidissimo dress code – rappresenta una passerella glamour per reali e vip. Il re e la regina, arrivati su una carrozza, sono stati accolti dagli applausi della folla presente sugli spalti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata