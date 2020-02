Virus cinese, Sileri in partenza per Wuhan: Team medico è pronto

di ect

Milano, 2 feb. (LaPresse) - “Siamo pronti a partire, il team medico è pronto. Arriveremo a Wuhan intorno alle ore 18 di oggi, domenica 2 febbraio. All'arrivo il personale sanitario effettuerà un primo screening e nel caso di soggetti che presentino sintomi del Coronavirus saranno sottoposti ad accertamenti più approfonditi a Wuhan e non potranno essere imbarcati su questo volo. Rientreremo in Italia lunedì poco dopo le 8". Così in una nota il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in partenza per la Cina.

