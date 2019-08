Migranti, Open Arms: Evacuazione urgente per 5 persone e loro familiari

di dab/lcr

Milano, 15 ago. (LaPresse) - "Autorizzata evacuazione urgente a Lampedusa di 5 persone per cause psicologiche, con loro i familiari. Continuiamo a non avere autorizzazione per sbarco delle altre persone a bordo. Questa sarà la loro quindicesima notte. Il diritto sta morendo". È quanto si legge in un tweet pubblicato da Open Arms.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata