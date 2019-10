Migranti, Lamorgese: Ok 3-4 Paesi accordo Malta, allargare condivisione

di lrs

Milano, 8 ott. (LaPresse) - "Non do numeri, perché per adesso quelli che hanno detto di sì sono quei 3-4 Paesi hanno dato disponibilità, come Lussemburgo e Irlanda. Ci sono dei Paesi che già ora hanno dato la disponibilità. Dobbiamo operare perché l'accordo abbia una valenza anche sugli altri Paesi. Dobbiamo cercare di allargare la condivisione" sugli Stati a favore dell'accordo di Malta. Così la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo il Consiglio europeo degli Affari interni, a Lussemburgo.

