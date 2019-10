Migranti, Lamorgese: Attuazione accordo Malta di fatto c'è già

di lrs

Milano, 8 ott. (LaPresse) - "Non c'è alcun numero minimo" di Paesi aderenti, "perché questo è un pre-accordo che abbiamo fatto. Già adesso praticamente opera perché, quando arrivano degli sbarchi, noi facciamo già la suddivisione con tutti i Paesi che hanno dato disponibilità". Così la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, a margine del Consiglio europeo degli Affari interni, a Lussemburgo, sul cui tavolo c'era l'accordo di Malta. "In primis - ha aggiunto - quelli che hanno condiviso con noi questo progetto e poi gli altri 3-4 Paesi", come Lussemburgo, Portogallo e Irlanda. "Il problema non è l'attuazione, perché di fatto" l'accordo "già c'è, anche se non c'è scritto che da oggi vale questo sistema di progetto. A noi interessa che venga allargato il più possibile e stiamo lavorando su questo", ha sottolineato.

