Manovra, governo pone questione fiducia alla Camera. Di Maio: "Taglio pensioni d'oro, dal 25% al 40%"

Il governo ha posto la questione di fiducia sulla manovra in aula alla Camera. Ad annunciarlo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Come previsto, la legge di bilancio comincia il suo iter con un voto sull'esecutivo. Ora dovranno passare 24 ore. Il testo è quello modificato in Commissione senza i cambiamenti più importanti su reddito di cittadinanza e pensioni. Al Senato un maxiemendamento dovrà recepire l'eventuale intesa con l'Unione Europea.

Il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, ha annunciato: "Il taglio delle pensioni d'oro entrerà in legge di bilancio al Senato la settimana prossima, passiamo dal 25% al 40% di tagli. Sono molto ottimista, abbiamo appostato molti soldi per reddito e quota 100 ma le relazioni dei tecnici ci stanno indicando che potrebbero servire meno soldi per la stessa platea - ha detto fuori palazzo Chigi al termine del vertice di governo sulla manovra - I tempi restano confermati: a febbraio pensione minima a 780 per tutti quelli in difficoltà, le pensioni di invalidità, a febbraio parte quota 100 e a marzo si parte con il reddito di cittadinanza".

Parlando del vertice a Palazzo Chigi con i ministri Di Maio, Salvini e Fraccaro, il premier Giuseppe Conte: "Non abbiamo discusso di deficit, abbiamo parlato di alcuni emendamenti alla legge di Bilancio controversi, ne abbiamo discusso e abbiamo trovato una soluzione".

E ancora. "Ci sono tanti strumenti che favoriranno la famiglia, i pensionati, i giovani. Il 2019 può essere l'anno del cambiamento anche grazie al taglio delle pensioni d'oro e dei vitalizi, è una questione di giustizia sociale", ha continuato Di Maio. Intanto, però, "abbiamo affrontato alcune questioni da portare in legge di Bilancio al Senato. È in corso una trattativa con l'Ue che va avanti per portare a casa la manovra, non tradire i cittadini, le promesse ed evitare la procedura di infrazione. Miriamo ad abbassare il più possibile debito pubblico. Credo che l'Ue si aspetti questo ma il debito non si abbassa con l'austerity, per questo abbiamo fatto una manovra da 37 miliardi di euro - ha proseguito il vicepremier pentastellato - La trattativa è in corso ma non ho sentito né da una parte né dall'altra un attaccamento a numeri e percentuali. Il 2,4%? Fa parte della trattativa, non sono affezionato al numero ma pretendo di mantenere le promesse fatte, non possono essere messe da parte".

Di Maio ha precisato che "stiamo portando avanti delle misure coraggiose, auto elettriche, centri per l'impiego innovativi, stiamo incrociando le banche dati per aumentare sistema di controllo dello Stato per scovare gli evasori, delle norme per individuare i corrotti. Sono tutte innovazioni che sono convinto facciano del bene al Paese. Posso immaginare che ci siano forze politiche che esistono da trent'anni che sono un po' disorientate da tutte queste proposte innovative".

