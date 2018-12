Manovra, mamme al lavoro fino al parto con il nuovo congedo

Aumenta anche il bonus per l'iscrizione agli asili nido. Più risorse per tagliare le liste d'attesa in ospedale, ma meno fondi per il bonus 18enni

Le lavoratrici potranno restare in servizio fino alla data del parto e godere dopo dei cinque mesi di maternità, con l'assenso del medico. E' quanto prevede un emendamento della Lega alla legge di Bilancio approvato dalla V commissione della Camera. Inoltre sale a 1.500 euro all'anno il bonus per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati previsto dalla legge di bilancio 2017.

Aumentano le risorse per la riduzione delle liste d'attesa negli ospedali. Aumentano da 50 milioni a 150 per il 2019 e 100 per il 2020-2021 le risorse - in conto capitale - per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, finalizzati alla riduzione delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie.

Ridotto il fondo per il bonus 18enni. Verrà tenuto conto dell'Isee famigliare per l'assegnazione della 'Card cultura', il bonus 18anni per cui viene ridotto lo stanziamento fissando un limite massimo di 130 milioni di euro. Lo stanziamento complessivo era fissato dal disegno di legge in 270 milioni di euro - da 290 precedenti - e dunque i quaranta milioni di euro in eccedenza vengono così distribuiti: 8 milioni a incrementare il fondo unico per lo spettacolo, un milione per il sostegno di festival cori e bande, 3 milioni per iniziative culturali in zone terremotate, 2 milioni per la realizzazione di iniziative culturali a Matera, Capitale europea della cultura 2019, 4 milioni al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, 2 milioni per la riqualificazione delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, 3,5 milioni per la promozione delle arti applicate (moda, design e grafica), 4 milioni per la digitalizzazione del patrimonio culturale.

Finanziamento dei gruppi sportivi militari. La società Sport e salute Spa che sostituisce la Coni Servizi provvederà al finanziamento, oltre che delle federazioni sportive nazionali, anche delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, nonché delle associazioni benemerite. Di conseguenza viene incrementata da 260 a 280 milioni di euro a € 280 la misura minima iniziale da destinare, annualmente, al finanziamento di tali soggetti, a valere sulla quota delle risorse (370 milioni) destinate alla medesima società. Viene inoltre chiarita che l'incompatibilità già prevista riguarda gli incarichi degli organi di vertice del Coni e della società Sport e salute.

Presidenza italiana al G20. Trentotto milioni di euro in 3 anni, ovvero 2 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per 2020, di 26 milioni di euro per il 2021 e un altro milione di euro per il 2022 per il finanziamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con l'esercizio della Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza. Per lo svolgimento di tali attività è prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell'Economia, della 'Delegazione per la presidenza italiana del G20"'da concludersi entro il 31 dicembre 2022. E' prevista, inoltre, l'istituzione, con decreto del Ministro dell'Economia, di un gruppo di lavoro per l'elaborazione dei contenuti del programma di tale presidenza in ambito economico-finanziario; del gruppo può fare parte anche personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa la Delegazione ed il Ministero dell'Economia possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.

Nuovi fondi per l'aeroporto di Reggio Calabria. Quindici milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l'aeroporto di Reggio Calabria.

Accademia della Crusca. L'accademia della Crusca potrà assumere nel 2019 3 unità di personale non dirigenziale e un segretario amministrativo.

Scuola Normale Superiore Meridionale. Aprirà a Napoli una nuova sede della Normale di Pisa dall'anno scolastico 2019-2020. La denominazione sarà Scuola Normale Superiore Meridionale, e verrà reralizzata in spazi messi a disposizione dall'Università di Napoli Federico II.

Proroga aumenti Tasi. Arriva la proroga che consente ai comuni di confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della Tasi già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.

