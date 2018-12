Fondi Lega, Di Maio avverte Salvini: "Sul caso Centemero voglio chiarimenti"

Maggioranza in agitazione per l'inchiesta sul tesoriere del Carroccio, sotto accusa per finanziamento illecito ai partiti.

L'inchiesta che vede il nuovo tesoriere della Lega Giulio Centemero indagato dalla procura di Bergamo per finanziamento illecito ai partiti agita la maggioranza di governo. Ed è lo stesso Luigi Di Maio ad assicurare: "Salvini deve tornare da dove sta e chiederò chiarimenti quando lo incontrerò". Anche dal Movimento 5 stelle arriva un messaggio al leader del Carroccio: "Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci auguriamo che Salvini non minimizzi la vicenda".

In una nota, i capigruppo M5s di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli tengono il punto trasparenza, tanto caro ai pentastellati: "Una cosa è doverosa dirla: da sempre ci battiamo contro i finanziamenti 'illeciti' ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l'attività delle forze politiche presenti in Parlamento. E per quanto riguarda le fondazioni legate ai partiti vogliamo quella trasparenza che per troppo tempo è mancata in Italia. Per questo motivo nello Spazzacorrotti, che approveremo nelle prossime settimane, prevediamo norme che garantiranno assoluta trasparenza sui finanziamenti di cui beneficeranno partiti, movimenti e fondazioni collegate".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata