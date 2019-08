Biarritz, prima sessione di lavoro per i leader mondiali al G7

(LaPresse) Il premier Giuseppe Conte, il presidente statunitense Donald Trump, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, la cancelliera Angela Merkel e altri leader mondiali arrivano a Biarritz, in Francia. Nella cittadina francese sulla costa basca è in corso un G7 segnato dalle tensioni sul commercio internazionale e dalle preoccupazioni per gli incendi in Amazzonia.