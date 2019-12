Ex Ilva, Landini: "Partecipazione Stato importante, azienda strategica"

"La partecipazione dello Stato in Ilva la sosteniamo prima ancora che Conte fosse premier, è un'azienda strategica per il Paese, è importante che ci sia la presenza dello Stato. I lavoratori sono in sciopero e domani riempiranno Roma con una presenza importante anche di Cgil, Cisl e Uil. Ribadiamo che c'è un accordo che va fatto rispettare: nessun esubero, nessun licenziamento e dentro questo schema il ruolo del governo deve garantire un progetto industriale degno di questo nome e di difesa dell'occupazione". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del tavolo governo-sindacati sui contratti della P.a. a palazzo Chigi.