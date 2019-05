Europee, Di Maio: "Impariamo la lezione, ma non molliamo. Nessuno ha chiesto le mie dimissioni"

"Per noi le elezioni europee sono andate male e da queste elezioni noi impariamo una grande lezione. Impariamo e non molliamo". Ammette la sconfitta il leader M5S Luigi Di Maio, che, durante una conferenza stampa al ministero dello Sviluppo economico, aggiunge: "Ho sentito Giuseppe Conte, abbiamo deciso di convocare il prima possibile un vertice di governo". Il pentastellato poi precisa: "Ho sentito Grillo e Casaleggio... Nessuno ha chiesto le mie dimissioni. Si vince insieme, si perde assieme. Siamo tutti d'accordo che il Movimento deve riorganizzarsi, assieme, ma nessuno ne ha fatto una questione di teste da far saltare".

La situazione all'interno dell'esecutivo è senza dubbio problematica ma Di Maio fa sapere che "non rinunceremo mai a dire quando non siamo d'accordo, in ogni caso il movimento continuerà a tenere fede alle sue promesse. Saremo sempre argine a quello che non ci va bene". Passando agli argomenti caldi, in particolare autonomia e grandi opere, il leader 5S decide per il momento di non sbilanciarsi: "Se si deve fare l'autonomia non deve creare una scuola di serie C, come la si scriverà dipenderà dai nostri vertici di governo". E la Tav "è un dossier in mano al presidente del Consiglio".

