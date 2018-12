Ecotassa, Di Maio ci ripensa: "Nessuna tassa sulle auto di famiglia"

Dopo il duro scontro nel governo sull'ecotassa da imporre per le auto più inquinanti, Luigi Di Maio ci ripensa: nessuna nuova tassa, ma solo incentivi per l'acquisto delle auto più ecologiche. "Vogliamo dare sgravio per seimila euro per auto elettriche o idribe. Sul resto dobbiamo migliorare la norma. Ma il governo non sta litigando sull'ecotassa. Io non voglio mettere nessuna tassa sulle automobili degli italiani", ha chiarito il vicepremier su Radio24.

Nel corso dell'intervista, su Radio24, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha anche smentito qualsiasi voce sulla volontà di far dimettere il ministro Tria che "sta facendo un grande lavoro, e squadra che vince non si cambia. L'incontro di ieri era un vertice politico".

Legge di Bilancio. "Nella Legge di Bilancio ci saranno novità sul costo del lavoro: si sta pensando a un incentivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato", così il vicepremier Luigi Di Maio. "Ora c'è da concentrarsi sulla legge di Bilancio. Dopo il 2019 ci metteremo al lavoro per mettere mano al contratto di governo".

Tav. "Entro dicembre dobbiamo pubblicare gli studi preliminari su costi-benefici della Tav. Lo dobbiamo fare il prima possibili. Non andiamo dopo le elezioni Europee", ha aggiunto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico.

