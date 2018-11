Dl Sicurezza, iniziata seduta al Senato: si vota la fiducia. Salvini: "Il governo non è a rischio"

Al via la seduta del Senato durante la quale sarà votata la fiducia sul decreto Sicurezza. Al momento resta la contrarietà dei quattro parlamentari M5S, De Falco, Nugnes, Mantero e Fattori, che usciranno dall'aula al momento dello scrutinio. Ma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è apparso sereno: "Il governo non è assolutamente a rischio, manterrà uno per uno tutto gli impegni presi con gli Italiani, punto. Con buon senso e umiltà, si risolve tutto".

Presente al voto di fiducia, Forza Italia che però non partecipa allo scrutinio. Di fatto è una astensione. E in aula, al Senato, i parlamentari azzurri hanno protestato alzando dei fogli con la scritta "Sì alla Sicurezza, no al governo", che è poi la posizione di FI espressa da Maurizio Gasparri nel suo intervento: "In questo provvedimento ci sono cose che attengono al programma del centrodestra con cui ci siamo presentati alle elezioni, quindi apprezziamo il testo", ma "se non ci fosse stata la fiducia avremmo potuto fare una battaglia politica per migliorarlo - ha detto il senatore di Forza Italia in fase di dichiarazione di voto - La fiducia si mette quando ci sono tempi ristretti o quando la maggioranza non si fida di se stessa, e credo che questo sia il caso in questione". Citando poi il senatore del M5S, Gregorio De Falco, considerato tra i dissidenti del gruppo sul provvedimento, il parlamentare azzurro ha affermato: "Ognuno risalga a bordo delle proprie coalizioni per fare politiche serie e omogenee". Infine, ha spiegato che FI "la fiducia non ve la può dare", visto che poi "servirà perché ci saranno i processi infiniti con il blocco della prescrizione. Noi diciamo sì alla sicurezza, ma no al governo".

Anche FdI si asterrà. Il Pd appare ancora diviso tra chi vorrebbe abbandonare l'aula di Palazzo Madama durante e chi, invece, preferirebbe votare contro. Dopo le dichiarazioni di voto, intorno alle 11, dovrebbero iniziare le votazioni con chiamata nominale.

Matteo Salvini, ministro degli interni in un'intervista al Giornale Radio - Rai Radio1, parlando del decreto sicurezza ha detto: "Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare questo decreto che porta più sicurezza nelle nostre città, che mette un argine all'immigrazione fuori controllo e rispedisce a casa furbetti e delinquenti. Ci siamo. C'è un decreto sicurezza e immigrazione che sarà un passo in avanti. C'è una maggioranza forte, stabile, coesa di cui vado orgoglioso".

